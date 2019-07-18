«Как в инстаграме Леди Гаги». В Петербурге редкие для лета 9 баллов
Загруженность улиц Санкт-Петербурга к 18:30 18 июля достигла 9 баллов. Обычно в июльские дни вечером бывает 6, реже 7 баллов, восьмёрка случилась в пятницу, 12 июля. 9 баллов последний раз фиксировались 3 июля, когда прошёл сильный ливень, спровоцировавший потопы.
Сегодня в городе плотнее обычного весь день: по улицам разъезжают высокие гости, в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Автомобилисты в «Яндекс.Навигаторе» продолжают сообщать о перекрытиях в центре города, например на Троицком мосту и на Кронверкской набережной. При этом в «разговорчиках», как водится, много шуток, например плотность дорожного движения сравнивают с инстаграмом Леди Гаги.
К тому же к вечеру начался сильный дождь, что, как правило, добавляет пробок и, как следствие, аварий. Например, по словам читателей «Фонтанки», опрокинувшийся мусоровоз перекрыл заезд на КАД на пересечении с Краснофлотским шоссе. На участке ЗСД от Богатырского проспекта к Парашютной улице занесло кроссовер, перекрыты две левые полосы, пишут в «ДТП и ЧП».
От сервиса «Яндекс.Пробки» посыпались сообщения:
- 17:39, зафиксирована необычно сложная пробка — Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Биржевая площадь, Биржевой мост, Мытнинская набережная, от Полтавской улицы до проспекта Добролюбова. В пробке длиной 5 км можно потерять 1 час 37 минут, что на 51 минуту больше обычного.
- 17:45, зафиксирована необычно сложная пробка — Пироговская набережная, Арсенальная набережная, Свердловская набережная, от Гренадерского моста до Пискаревского проспекта. В пробке длиной 5,3 км можно потерять 46 минут, что на 27 минут больше обычного.
- 18:00, неожиданно плотное движение на Пискарёвском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
- 18:06, неожиданно плотное движение на шоссе Революции – Рябовском шоссе. Загруженность магистрали к КАД — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
- 18:30, неожиданно плотное движение на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 10 баллов, что на 1 балл выше обычного.