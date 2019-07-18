«Как в инстаграме Леди Гаги». В Петербурге редкие для лета 9 баллов

Загруженность улиц Санкт-Петербурга к 18:30 18 июля достигла 9 баллов. Обычно в июльские дни вечером бывает 6, реже 7 баллов, восьмёрка случилась в пятницу, 12 июля. 9 баллов последний раз фиксировались 3 июля, когда прошёл сильный ливень, спровоцировавший потопы.

Сегодня в городе плотнее обычного весь день: по улицам разъезжают высокие гости, в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Автомобилисты в «Яндекс.Навигаторе» продолжают сообщать о перекрытиях в центре города, например на Троицком мосту и на Кронверкской набережной. При этом в «разговорчиках», как водится, много шуток, например плотность дорожного движения сравнивают с инстаграмом Леди Гаги.

К тому же к вечеру начался сильный дождь, что, как правило, добавляет пробок и, как следствие, аварий. Например, по словам читателей «Фонтанки», опрокинувшийся мусоровоз перекрыл заезд на КАД на пересечении с Краснофлотским шоссе. На участке ЗСД от Богатырского проспекта к Парашютной улице занесло кроссовер, перекрыты две левые полосы, пишут в «ДТП и ЧП».

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