«Водоканал» на низком старте. Дождь в Петербурге не заканчивается, дороги пока перекрывать не планируется

Дождь, который начался в Петербурге ещё около часа дня 18 июля, может не закончиться до полуночи. Чтобы город в очередной раз не затопило, аварийные бригады дежурят у проблемных точек.

Как сообщает предприятие, в Приморском районе на углу Парашютной и Репищевой сотрудники устанавливают насос и готовятся перекачивать воду. На Кронштадтской площади и проспекте Испытателей пока только наблюдают.

3 и 9 июля сильные дожди затопили городские улицы примерно по пояс. В «Водоканале» утверждают, что ливневые канализации исправны, их регулярно чистят, а проблемы возникают из-за узких труб. В следующий потоп предприятие пообещало перекрывать затопленные улицы. Добиться от «Водоканала» компенсации материального ущерба можно только через суд.