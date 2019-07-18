“Допускаю, что могут быть провокации”. В Колпинском районе избирком отказался создавать “дачные” участки для губернаторских выборов вопреки решению властей

Территориальная избирательная комиссия №21 в Колпинском районе отказалась создавать участки для голосования на выборах губернатора за пределами Петербурга, в садоводствах Ленинградской области. Это решение, противоречащее позиции вышестоящего городского избиркома, комиссия приняла 18 июля.

Как сообщил «Фонтанке» председатель территориального избиркома Евгений Токарев, комиссия прислушалась к доводам оппозиции: голосование на удаленных участках будет трудно проконтролировать. «Посмотрите, как у нас проходит муниципальная кампания в городе. Я вполне допускаю, что и на губернаторской могут быть провокации. Поэтому хорошо могу понять членов нашей комиссии, которые не захотели создавать «дачные» участки», – сказал он. Сам председатель избиркома, впрочем, проголосовал за создание участков, но оказался в меньшинстве.

Присутствовали на заседании не все члены комиссии, а только те, что делегированы туда партиями – «Яблоком», ЛДПР, «Справедливой Россией», КПРФ и «Единой Россией». «Поддержал идею создать участки на дачах только единоросс. Но сказал, что голосует так исключительно из-за партийной дисциплины», – пояснил «Фонтанке» член избиркома от «Яблока» Виктор Коршаков. Все остальные члены комиссии, по его словам, сошлись во мнении: те дачники, кому захочется проголосовать, смогут и в Колпино приехать – недалеко.

За территориальным избиркомом Колпинского района было закреплено всего семь участков в Киришском и Лужском районах Ленинградской области. Всего же петербургская избирательная комиссия решила создать таких участков 92, в том числе в Псковской области. Резко против этого решения выступили все трое конкурентов врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Кандидат от КПРФ Владимир Бортко даже призвал всем вместе снять свои кандидатуры и оставить врио в бюллетене одного, если власти не откажутся от идеи создать участки вдалеке от города. В городской избирательной комиссии пока не отреагировали на решение районного избиркома.