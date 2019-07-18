В Карелии бомжа-наркодилера оштрафовали на 30 тысяч рублей за очередную попытку прорваться в Финляндию

Суд города Сортавалы признал виновным 36-летнего гражданина РФ без определенного места жительства в покушении на незаконное пересечение госграницы. Об этом 18 июля сообщает местная прокуратура.

По данным ведомства, ранее этот мужчина по ВНЖ в течение нескольких лет жил в Финляндии, но был депортирован в Россию за распространение наркотиков. Однако, желая воссоединиться с родственниками, которые остались в Суоми, в мае 2019 года он пошёл по грунтовой дороге лесом в направлении соседней страны. До задержания он успел пройти на 2,5 км вглубь погранзоны.

Прорваться за кордон мужчина пытался и ранее, тогда его приговорили к штрафу, но с учётом проведённого под стражей времени от наказания освободили.

На этот раз суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.