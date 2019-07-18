Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.

Об этом президент заявил 18 июля, он утверждает, что документ будет подписан этим же днём. Виза даст право посещения и соседнего региона, Ленинградской области. Как передаёт ТАСС, таким образом, Путин дал добро инициативе врио губернатора Александра Беглова.

Как именно будет действовать эта виза, пока не ясно, однако подобный режим уже существует на Дальнем Востоке. Оформить ее можно за несколько дней, действует виза месяц, находиться на территории России можно до 8 дней. При этом список стран, которым доступно ее оформление, ограничен. Для Владивостока их 18, это, например, Индия, Катар, КНР, КНДР, Марокко, Мексика и Эмираты.