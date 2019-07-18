"По маме или по папе?" Захарова задумалась, как Зеленский будет определять этнических украинцев

Официальный представитель МИД России в Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского о введении упрощенной процедуры оформления гражданства для этнических украинцев.

«Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили? Нужна процедура, одним словом», — написала Захарова.

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Накануне вечером Зеленский поручил МИД Украины упростить процедуру оформления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, живущих за границей. Судя по всему, это был ответ на вчерашние поправки к указу президента РФ, которыми Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

«Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», — следует из сообщения офиса украинского президента.