"По маме или по папе?" Захарова задумалась, как Зеленский будет определять этнических украинцев
Официальный представитель МИД России в Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского о введении упрощенной процедуры оформления гражданства для этнических украинцев.
«Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили? Нужна процедура, одним словом», — написала Захарова.
Накануне вечером Зеленский поручил МИД Украины упростить процедуру оформления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, живущих за границей. Судя по всему, это был ответ на вчерашние поправки к указу президента РФ, которыми Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
«Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», — следует из сообщения офиса украинского президента.