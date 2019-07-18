Гендиректор канала «Рустави-2», которого не заботили поставки в Россию «Боржоми», уволен

Новый владелец грузинского телеканала, журналисты и руководители которого резко критиковали российского президента и выступали за свободу слова, уволил директора Ники Гварамию.

Об этом стало известно 18 июля, Гварамия был уволен лично новым владельцем Кибаром Халваши, сообщает Sputnik.Грузия. Работы Гварамия лишился из-за того, что его не интересовали проблемы виноделов и производителей «Боржоми». Гварамия в эфире телеканала заявил, что «ссать он хотел» на возможные санкции со стороны России, а бизнес и руководство страны пытается лишить журналистов свободы слова.

Прежде чем высказался Гварамия, слово взял корреспондент Георгий Габуния. В прямом эфире он обматерил Владимира Путина, тот отреагировал снисходительно. Тогда руководство канала заявило, что Габунию увольнять не будут, так как его слова сильно увеличили рейтинги.

Бизнесмен Кибар Халваши стал владельцем телеканала накануне. На должность гендиректора вместо Гварамии назначен его адвокат Паата Салия. Сам Гварамия заявил, что на деле уволить его невозможно до Нового, 2021 года. В контракте якобы есть оговорка о Лондонском международном арбитражном суде.

«Этот контракт был заключен именно для того, чтобы я вообще не был зависим ни от каких основателей, в том числе ни от действующих, ни от новых», – утверждает Гварамия.