Происшествия
Гендиректор канала «Рустави-2», которого не заботили поставки в Россию «Боржоми», уволен
Новый владелец грузинского телеканала, журналисты и руководители которого резко критиковали российского президента и выступали за свободу слова, уволил директора Ники Гварамию.
Об этом стало известно 18 июля, Гварамия был уволен лично новым владельцем Кибаром Халваши, сообщает Sputnik.Грузия. Работы Гварамия лишился из-за того, что его не интересовали проблемы виноделов и производителей «Боржоми». Гварамия в эфире телеканала заявил, что «ссать он хотел» на возможные санкции со стороны России, а бизнес и руководство страны пытается лишить журналистов свободы слова.
Прежде чем высказался Гварамия, слово взял корреспондент Георгий Габуния. В прямом эфире он обматерил Владимира Путина, тот отреагировал снисходительно. Тогда руководство канала заявило, что Габунию увольнять не будут, так как его слова сильно увеличили рейтинги.
Бизнесмен Кибар Халваши стал владельцем телеканала накануне. На должность гендиректора вместо Гварамии назначен его адвокат Паата Салия. Сам Гварамия заявил, что на деле уволить его невозможно до Нового, 2021 года. В контракте якобы есть оговорка о Лондонском международном арбитражном суде.
«Этот контракт был заключен именно для того, чтобы я вообще не был зависим ни от каких основателей, в том числе ни от действующих, ни от новых», – утверждает Гварамия.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили в том числе президент и премьер Грузии.