Продюсер и «друг Кудрина» арестован в Петербурге. Его подозревают в хищении субсидий Минпромторга

Кинопродюсер Рушан Насибулин, подозреваемый в мошенничестве при управлении ООО "Инмед", заключен под стражу до 27 августа. Такое решение Куйбышевский районный суд вынес 18 июля.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", Насибулин заявил, что не подписывал массив документов, который представлен следствием в качестве доказательств. А из людей, на показания которых следствие ссылается, знает лишь одного.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и приобщил к делу сведения о том, что еще два возможных фигуранта покинули страну: речь о дочери Насибулина Евгении Кузнецовой, соучредителе ООО "Инмед", и о Денисе Громове. Кроме того, суд счел возможным рассмотреть ходатайство о заключении под стражу в отсутствие гособвинителя, хотя защита выступала против. При этом, когда сторона Насибулина попросила приобщить к делу его загранпаспорт, чтобы исключить аргумент следствия о его возможном бегстве из страны, судья отказал. Адвокаты просили также пояснить происхождение части материалов дела – а именно стенограммы разговора годичной давности.

Напомним, накануне были задержаны бывший директор компании «Инмед» Рушан Насибулин и ее соучредитель Александр Внучкин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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Следствие считает, что фигуранты похитили порядка 20 млн рублей, выделенных из бюджета на проведение НИОКР по ламинированию текстильных мембранных материалов. Резонанса ситуации добавил факт участия в капитале предприятия Алексея Кудрина, которому принадлежала доля в «Инмеде» в 2014 – 2017 годах.

Предприятие является одним из резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург», где в 2017 году началось строительство производственного комплекса более чем за 600 млн рублей. Главная продукция «Инмеда» – кровоостанавливающее средство «Гемофлекс» на основе хитозана. В начале июля Минздрав включил его в список комплектации наборов для оказания скорой помощи, укладок врачей по спортивной медицине и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты.