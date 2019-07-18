Путин поблагодарил своего «кума» за усилия по освобождению задержанных во время конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в Петербургевстретился с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, которого в СМИ называют его «кумом».

«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, гуманитарная деятельность всегда приветствуется, так как решает «судьбы конкретных людей». «Нет ничего важнее с точки зрения функционирования любых политических сил, если их работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей», – подчеркнул российский президент.

Виктор Медведчук, в свою очередь, приветствовал первый разговор между лидерами РФ и Украины. Он отметил, что общение Путина и Зеленского было воспринято «с вдохновением и надеждой».

Напомним, что ранее в Кремле назвали возможное освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского «прекрасным первым шагом» в нормализации отношений двух стран. В июне Медведчук встречался с лидерами ЛНР и ДНР для обсуждения освобождения пленных. В конце 2017 года Украина и самопровозглашенные республики обменялись пленными.