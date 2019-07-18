Electronic Arts потеряла за день почти 800 млн долларов. Во всем виноват «Ювентус»

Акции американской корпорации Electronic Arts, занимающейся разработкой и распространением игр, упали почти на 3%. Это произошло сразу после новости о том, что в ее футбольном симуляторе FIFA 20 не будет туринского «Ювентуса», за который выступает Криштиану Роналду.

Компании не удалось получить лицензию на использование официальной символики и названия туринской команды. В итоге лицензию выкупила японская корпорация Konami для своего футбольного симулятора Pro Evolusion Soccer (PES) – главного конкурента FIFA.

В связи с этим в симуляторе от Electronic Arts туринский клуб будет называться Piemonte Calcio, при этом имена игроков останутся прежними.

На биржевых торгах Electronic Arts потеряла 792 млн долларов капитализации при общей капитализации чуть менее 30 млрд долларов. FIFA 20 поступит в продажу 27 сентября. Новая версия симулятора Pro Evolusion Soccer (PES) от Konami выйдет 19 сентября. Отметим, что лицом FIFA 19 был форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.