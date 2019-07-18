Матвиенко пообещала "дожать" тему отмены роуминга между РФ и Белоруссией

Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца 2019 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала эти сроки на брифинге по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии в Петербурге, сообщает Интерфакс.

По ее мнению, к середине сентября стороны смогут согласовать все вопросы и "приступить уже к практическому решению". Оценку белорусского посла в Москве Владимира Семашко, который спрогнозировал, что вопрос будет окончательно решен до 15 сентября, спикер назвала "оптимистичной".

"Обязательно эту историю дожмем", – пообещала Матвиенко.

Ранее спикер парламента Белоруссии Михаил Мясникович заявил на полях форума, что решение по роумингу будет приниматься 2 августа на встрече в Полоцке. Внутри России роуминг отменен с 1 июня 2019 года.