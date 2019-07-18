Премьер Нидерландов считает, что Россия стравливает ЕС и НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга. Такое мнение, как сообщает ТАСС он выразил, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне 18 июля.

"Есть причина, почему США и Европа были партнерами в течение столь долгого времени. Иногда у нас могут быть разные мнения, но это нормально в отношениях между друзьями и союзниками, которые разделяют одни ценности", – сказал он, добавив, что факторы, которые могут представлять угрозу ЕС и США, "находятся в другом месте".

"Если мы посмотрим на мир, каким он есть сейчас, мы увидим Россию, последовательно занимающую место силы, как в Крыму и в войне в Сирии. Невозможно игнорировать то, как Россия вмешивается в демократические процессы и, видимо, пытается стравливать ЕС и НАТО друг с другом", – заявил Рютте.

"[Еще] есть Китай, который явно порвал со своей традицией быть на втором плане в международных отношениях", – добавил он.

По словам премьера, учитывая "непредсказуемую Россию" и Китай, "обеспечение сотрудничества и единства НАТО – лучший способ защитить Европу".