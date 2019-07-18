Как «переобуть» колёса за 1,91 секунды. «Формула-1» даёт «видеоуроки»

На этапе Formula I в британском Сильверстоуне побит мировой рекорд. Это не рекордная скорость на круге и не рекордное количество побед лидера чемпионата, это гораздо менее популярный, но не менее зрелищный рекорд.

Механики Red Bull побили достижение, принадлежавшее команде МсLaren и державшееся с 2016 года. Они провели рекордно короткий пит-стоп, поменяв все четыре колеса на болиде французского гонщика Пьера Газли за 1,91 секунды. Результат McLaren улучшен на одну сотую секунды, пишет Digital Trends.

Кадр из видео в YouTube

Суперкороткий пит-стоп позволил молодому французу сохранить четвертое место в гонке, которую опять выиграл пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Зато команда Aston Martin Red Bull Racing (так она полностью официально называется) теперь лидирует в борьбе за специальный приз, вручаемый по итогам сезона самой слаженной команде механиков.

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Пит-стопы – это очень важная и необходимая часть таких напряженных гонок, как Formula I. Проведенная вовремя замена резины может стать решающим фактором для победы, а ошибка может не только стоить места на подиуме, но и приводить к серьезным последствиям, вплоть до травм. Например, на Гран-при Бахрейна в 2018 году механик Ferrari получил перелом ноги, когда Кими Райкконену была по ошибке слишком рано выдана команда на выезд с пит-лейн. Тогда команда была оштрафована на 55 тысяч долларов.

Отточенный балет механиков Red Bull можно посмотреть в YouTube. И вспомнить его, когда в очередной раз будете менять летнюю резину на зимнюю.