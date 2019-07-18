Культура — для больших. В Петербурге остановлена приватизация памятников малым бизнесом

Применение новой практики может помочь городу выиграть спор за Кузнечный рынок, но поставит под сомнение законность сделок, заключенных за последние три с половиной года.

Кузнечный рынок//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен обратиться в «Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорацию МСП) с просьбой навести порядок в федеральном законодательстве о целевой приватизации. В подготовившем проект документа комитете имущественных отношений «Фонтанке» рассказали об этом 18 июля. По словам чиновников, с начала года они вынуждены отказывать добросовестным арендаторам, которые хотят воспользоваться преимущественным правом выкупа объектов культурного наследия. Это ставит под угрозу масштабные планы приватизации, намеченные Смольным.

Поводом стало решение Верховного суда РФ, который, разбирая спор между властями Владимира и местным Росреестром, запретил субъектам малого и среднего бизнеса выкупать памятники истории и культуры. Основанием стал 178-ФЗ «О приватизации», который позволяет продавать такие объекты только по итогам конкурсов, в составе имущественного комплекса акционируемого предприятия или через внесение объектов в уставный капитал компании. Позиция была отражена в обзоре судебной практики Верховного суда в декабре 2018 года. Ранее объекты МСП могли воспользоваться правом на целевую приватизацию в рамках 159-ФЗ.

Как пояснили в КИО, с начала года ведомство перестало рассматривать заявления о приватизации объектов культурного наследия, поданные малым и средним бизнесом. Более того, 17 июля на портале антикоррупционной экспертизы появился проект корректировок в административный регламент, который закрепляет возможность отказа на основании решения Верховного суда.

Как рассказал «Фонтанке» замглавы КИО Александр Герман, всего в Петербурге 7 тысяч объектов недвижимости, которые бизнес мог бы приватизировать в рамках 159-ФЗ. Сколько из них являются памятниками истории и культуры, в ведомстве на момент публикации подсчитать затруднились. По данным сайта КГИОП, всего в Петербурге около 9 тысяч объектов культурного наследия, значительная часть таких зданий находится в историческом центре.

Реклама



Решение Верховного суда могло бы помочь Смольному отстоять Кузнечный рынок. Ранее городские власти отказали его арендатору в преимущественном праве выкупа. Тот оспорил решение в суде, но весы Фемиды уже несколько лет не могут склониться на ту или иную сторону. fontanka.ru/2019/02/18/132 Чиновники решили выдержать паузу. «Я пока не готов комментировать, будем ли мы применять этот рычаг», – сказал Александр Герман.

Опасения властей могут быть связаны с последствиями такой правоприменительной практики. Статья 178-ФЗ «О приватизации», на которую сослался Верховный суд, действует с 2015 года. А значит, сделки, совершенные с того момента, могут быть оспорены, комментирует Дарья Филина, руководитель практики «Недвижимость и строительство» бюро юридических стратегий Legal to Business.

«Возможность возврата и реализации объектов через аукцион и получения дополнительных средств может стать своего рода катализатором подачи таких исков», – комментирует эксперт.

Ранее КИО сообщал, что за четыре года в Петербурге в рамках 159-ФЗ было приватизировано 44 объекта культурного наследия на сумму 2,02 млрд рублей. Самым крупным был Елисеевский магазин на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, приобретенный структурой Евгения Пригожина за 810,5 млн рублей.

По словам Александра Германа, Смольный не собирается оспаривать прежние сделки. Но это могут сделать другие ведомства, к примеру, прокуратура или граждане.

Недобросовестные дельцы могут инициировать иски о признании приватизации недействительной на том основании, что были лишены права на участие в торгах по приобретению такого объекта, считает Дарья Филина.

Правовой вакуум может затруднить выполнение амбициозных целей по приватизации городской недвижимости, которые анонсировал глава КИО Валерий Калугин. Всего город хочет в 2019 году заработать на продаже имущества 6 млрд рублей, но пока выполнил план чуть более, чем на четверть.

Реклама





Но в КИО считают, что возможность для маневра все же есть. По словам Александра Германа, определение Верховного суда по сути выявило противоречие между двумя федеральными законами — ФЗ-159, который говорит о поддержке малого и среднего предпринимательства, и ФЗ-178, который регулирует статус объектов культурного наследия.

«Верховный суд РФ к настоящему моменту не издал судебный акт, позволяющий изменить текущую судебную практику или инициировать массовый пересмотр ранее вступивших в силу судебных актов, противоречащих отражённой в определении правовой позиции», – уточнили в КИО.

Чтобы урегулировать этот вопрос, было подготовлено обращение врио губернатора в корпорацию МСП, уточнил Александр Герман. В частности, ведомство предлагает внести изменение в действующее законодательство, которое запретит распространять требования 178-ФЗ на на правоотношения, регулируемые 159-ФЗ. А значит, малый бизнес и дальше сможет пользоваться преимущественным правом выкупа объектов культурного наследия.

Градозащитники, напротив, считают, что применение постановления Верховного суда пойдет на пользу городу. Зачастую небольшие предприятия, пользующиеся преимущественным правом выкупа, представляют собой структуры более крупных корпораций, рассуждает руководитель центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. «Если крупные компании выдают себя за малый бизнес, значит, они не доверяют государству, а это повышает риски, когда речь об объектах культурного наследия», – говорит он.

Настоящий малый бизнес объекты культурного наследия просто не сможет содержать. Целесообразнее отдавать такие здания крупным компаниям в долгосрочную аренду, к примеру, в рамках программы «памятники за рубль». Отдельные помещения в домах-памятниках, которые могли бы позволить себе небольшие предприятия, тоже рискованно.

«Дом перестает быть единым объектом управления и представляет собой заброшенный улей, набитый мухами, жуками стрекозами, которые никакой общей деятельности по его содержанию вести не могут», – сказал он. Классическим примером является улица Рубинштейна, где собственники квартир конфликтуют с рестораторами и владельцами нежилых помещений, отметил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»