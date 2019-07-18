Матвиенко анонсировала единое визовое пространство с Белоруссией уже до конца года
Спикер Совета Федерации ФС РФ заявила, что Россия и Белоруссия примут специальное соглашение о едином визовом пространстве.
«Такой документ подготовлен, он передан белорусской стороне и практически полностью согласован», – цитирует 18 июля заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.
По ее словам, сейчас идут «отдельные согласования» по поводу выработки единых визовых правил. После этого виза, полученная для посещения РФ, будет действительна и в соседней стране.
Матвиенко отметила, что «до конца года» будет ратифицировано соглашение.
Справка:
Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах.