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Город
18.07.2019 17:04
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На Невском зафиксированы 10 баллов. Автомобилисты советуют не пересекать Московский и не соваться на юг ЗСД и КАД

В Санкт-Петербурге снова перекрывают движение. Судя по «разговорчикам» пользователей «Яндекс.Навигатора», высокие гости из центра направляются на юг. В целом загруженность улиц к 16:30, как и двумя часами ранее, составила 5 баллов, что чуть выше фиксировавшихся в последние дни значений.

Очень плотно в центре города; «бордовые» заторы образовались на улицах, пересекающих Московский проспект (там, как пишут в навигаторе, дорожная полиция держит зелёный коридор); КАД, похоже, перекрыта в районе пересечения с ЗСД; пробка есть даже на самой платной магистрали: автомобилисты советуют едущим по ЗСД на юг съезжать на Екатерингофку. В 16:42 «Яндекс» зафиксировал 6,5-километровую пробку на внутреннем кольце КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, в которой можно потерять 38 минут, что на 31 минуту больше обычного.

На Невском зафиксированы 10 баллов. Автомобилисты советуют не пересекать Московский и не соваться на юг ЗСД и КАД

В середине дня наиболее загруженными магистралями, по данным «Яндекса», стали: Невский проспект к площади Александра Невского (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (10 баллов, что на 3 балла выше обычного), Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), Литейный – Загородный к Московскому (6 баллов). В топ-5 крупнейших пробок вошла 6,5-километровая пробка в центре города, растянувшаяся по Каменноостровскому проспекту от Левашовского проспекта через Троицкий мост и по Садовой улице до Никольского переулка.

Напомним, в Петербурге проходит VI Форум регионов России и Белоруссии. Среди высоких гостей – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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