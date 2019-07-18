Синдром Голунова. В Петербурге - новое дело о подкидывании наркотиков

фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ

В Петербурге по подозрению в вымогательстве задержаны сотрудники полиции. Следствие считает, что они подбросили прохожему наркотики.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, накануне, когда страна клеймила Росгвардию за подкидывание запрещенного подростку, в следственный отдел СК Невского района Петербурга пришли три человека и попросили бумагу и ручку. Они оформили чистосердечное признание и рассказали, как неделей ранее подложили молодому человеку пакетик с порошком.

Первым в списке кающихся значится 26-летний оперуполномоченный 75-го отдела полиции Невского района Максим Гулемпинченко. Его ассистентом в провокации, как считает следствие, выступал 31-летний полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Володченко. Третьим участником значится 27-летний Анатолий Лебединский – бывший сотрудник 70-го отдела полиции Невского района.

По версии следствия, три товарища вечером 12 июля 2019 года инсценировали личный досмотр 23-летнего нижегородца. Его остановили на Искровском проспекте у 26-го дома. При досмотре из кармана куртки прохожего полицейские достали пакетик с порошкообразным веществом.

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Чтобы не давать ход придуманному, как считают в СК, делу о хранении наркотиков, подозреваемые потребовали 500 тысяч рублей. Нижегородец за несколько часов наскреб 396 тысяч и передал полицейским.

Из фигурантов при исполнении находился только Гулемпинченко. «Фонтанка» набрала его номер. Оперативник ответил, выслушал предмет интереса и бросил трубку. Сергей Володченко официально числится в отпуске.

Анатолий Лебединский был уволен из полиции в 2017 году за проступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел. В апреле 2017-го он стал участником ДТП, скрылся, был настигнут гаишниками и после задержания отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь. Суд признал его виновным, лишил прав и оштрафовал. Лебединский оспорил увольнение в суде, потребовал восстановить на службе и выплатить моральную компенсацию 100 тысяч рублей, так как ему «были причинены нравственные страдания, а факт увольнения порочит репутацию честного офицера и гражданина». В восстановлении на службе Невский районный суд Петербурга Лебединскому отказал.

Уголовное дело возбуждено по статье 163 УК «Вымогательство по предварительному сговору в крупном размере». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Пристальное внимание к методике подброса наркотиков привлекло дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в июне 2019 года в Москве. Прошло больше месяца, а из столичной полиции продолжают увольнять сотрудников, прямо или косвенно замешанных в провокации.

Накануне стало известно о присоединении к полицейскому тренду сотрудников Росгвардии. Никита Лаврентьев и Александр Бойков заподозрены в вымогательстве взятки у 16-летнего подростка, которому тоже, по верии следствия, подкинули наркотики.