Международные резервы России растут седьмую неделю подряд

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 12 июля, выросли на $1,4 млрд, или на 0,3%, — до $519,7 млрд, сообщил Банк России 18 июля.

Рост показателя произошел преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота, отметил регулятор.

Международные резервы страны растут уже седьмую неделю подряд. Кроме того, показатель впервые с июня 2013 года превысил отметку в $519 млрд, а также обновил шестилетний максимум.

Ранее недельный показатель достиг нового максимума за 6 лет — $518,3 млрд.