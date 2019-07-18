По делу о подкинутых наркотиках в Петербурге арестован росгвардеец. Выдержать суд ему помогла маска

Красногвардейский райсуд Петербурга заключил под стражу старшего полицейского вневедомственной охраны Александра Бойкова. Домашний арест сочтён для заподозренного во взятке слишком мягкой мерой пресечения.

Александр Бойков в суде пои избранию меры пресечения

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днём 18 июля Бойкова с наручниками на запястьях подняли в зал судьи Светланы Карловой. Кордон журналистов он миновал вслепую, не оставив даже щели в импровизированной маске из махрового полотенца. С коллегой по наряду и, как считает следствие, по преступлению его разделили. Никита Лаврентьев ждёт своей очереди внизу.

Обоих подозревают в получении взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей (статья 290 УК). В основу материалов легли показания 16-летнего школьника о том, как правоохранители сначала подбросили ему наркотики, а потом предложили откупиться.

Бойкову 29 лет. Он занимает должность старшего полицейского в Красногвардейском ОВО, в должности не больше полугода. Недавно купил квартиру в Мурино, переехал, регистрацией пока не озаботился.

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Следствие выразило опасение, что без штампа в паспорте подозреваемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, в числе которых задержавшие его с поличным оперативники ОБЭП. Росгвардейца просят отправить под стражу.

Так и не открывший лицо Бойков заверил, что к побегу не склонен. Он женат, супруга беременна и нуждается в постоянном присмотре. Суд он просил о любой менее строгой мере, но услышан не был.

Судья Светлана Карлова на два месяца определила его в следственный изолятор.

Двух сотрудников вневедомственной охраны задержали вечером 16 июля при попытке забрать 140 тысяч рублей. По версии следствия, это вторая часть выкупа в 300 тысяч, который запросили с несовершеннолетнего за непривлечение его к ответственности по делу о наркотиках. Как предполагается, запрещённое школьнику подбросили. Росгвардия Петербурга начала служебную проверку.