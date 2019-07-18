Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи квалификации ЧМ-2022

Женщины в Иране празднуют первую победу на пути к официальному допуску на матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Как сообщает punchng.com, местная федерация футбола дала на это свое добро.

Для полноценного завершения вопроса осталось добиться разрешения от правительства Ирана.

Женщинам в Иране запрещено посещать стадионы, где выступают хоть сколько-нибудь обнаженные мужчины, с 1979 года в ходе Исламской революции. В 2018 году произошло историческое событие: впервые за 39 лет женщин допустили к просмотру футбола вживую: за матчем с командой Боливии наблюдали примерно 100 иранок. Однако в высшем руководстве страны нашлись недовольные. В частности, против выступил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. В отборочном турнире ЧМ-2022 соперниками мужской сборной Ирана выступят национальные команды Ирака, Бахрейна, Камбоджи и Гонконга.