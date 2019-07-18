Бразильцы покупают поддельные Lamborghini ради мнения прохожих. Изготовители арестованы

Полиция южного бразильского штата Санта-Катарина накрыла подпольную фабрику по производству фальшивых Ferrari и Lamborghini. Арестованы отец и сын, которые, предположительно, владели этим бизнесом.

Кадр из видео в YouTube

Поддельные автомобили продавались через социальные сети по цене от 48 до 66 тысяч долларов США, что составляет малую часть от цены оригинального автомобиля, пишет CNN. На подпольной фабрике обнаружили восемь автомобилей в разной степени готовности. Среди них были двойники Lamborghini Gallardo, Huracan и Ferrari 430. Полиция также изъяла профессиональное оборудование, часть которого используется на авторизованных сервисах итальянских марок.

Копии внешне очень точно воспроизводят оригиналы, однако «под капотом» у них, как правило, ходовая часть и двигатели от «обыкновенных» автомобилей, в основном американского производства. Клиенты в курсе, что покупают не Lamborghini, а скорее Scamborghini, но для большинства из них достаточно того, что прохожие на улице не отличат их машину от настоящей.

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Бизнес по подделке суперкаров не является уникальным бразильским явлением. Так, отмечает CNN, в 2010 году в Таиланде был арестован умелец, строивший удивительно точные реплики Ferrari, Porsche и Aston Martin. А вообще в мире существует целая индустрия изготовления поддельных антикварных и винтажных автомобилей, так что для полиции здесь всегда найдется работа.