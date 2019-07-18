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Спорт
18.07.2019 16:36
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Ерохин: О продлении контракта с «Зенитом» договорились быстро

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с петербургской командой. Футболист подписал соглашение на три года с возможностью продления еще на год.

«Я очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всем быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в «Зените». Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов УЕФА. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении», – цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

Александр Ерохин перешел в «Зенит» на правах свободного агента в 2017 году. Дебютировал в первой игре сезона против «СКА-Хабаровск». 6 августа 2017 года забил первый гол за клуб в ворота «Спартака». 13 мая 2018 года оформил «покер» в матче против «СКА-Хабаровск». Всего провел в футболке «Зенита» 43 матча, в которых забил 13 голов.

В составе «Зенита» стал чемпионом России сезона-2018/19.

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