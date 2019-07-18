Историк Лукашенко назвал ленинградцев отдельным народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге напомнил, что по образованию он историк, и рассказал свое видение Великой Отечественной войны.

«Должен вам сказать как историк. Путь не обидятся на меня другие народы. Но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов», – заявил 18 июля Лукашенко, закончивший в 1975-м исторический факультет Могилёвского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».

По его словам, ленинградцы и белорусы больше других находились «под оккупацией», вынеся все тяготы «на своих плечах».

Напомним, что на территорию нынешней Белоруссии гитлеровские войска вторглись в июне 1941 года силами группы армий «Центр». БССР была оккупирована и вошла в состав Рейхскомиссариата Остланд. На территории республики развернулось крупнейшее партизанское движение. К Ленинграду нацисты приблизились в 1941 году, начав с 8 сентября блокаду города, которая продлилась 872 дня.