Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Макрона. Президент Франции приедет в Москву на День Победы

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Макрона, президент Франции приедет в Москву 9 Мая следующего года на юбилейный День Победы.

"Намечен график предстоящих контактов в различных форматах. Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обсуждено положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подчёркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения. Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении всеобъемлющего плана.

При обмене мнениями об обстановке в Сирии акцентировано принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооружённого конфликта.

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В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата», сообщили в пресс-службе главы Российского государства.

Стоит отметить, что в целом разговор лидеров двух стран в Кремле охарактеризовали словом "обстоятельный".