Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин продлил соглашение с петербургской командой. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт подписан по схеме 3+1.

Другие детали договора не разглашаются. По предыдущему соглашению 29-летний игрок получал около 1,5 млн евро в год.

Александр Ерохин перешел в «Зенит» на правах свободного агента в 2017 году. Дебютировал в первой игре сезона против «СКА-Хабаровск». 6 августа 2017 года забил первый гол за клуб в ворота «Спартака». 13 мая 2018 года оформил «покер» в матче против «СКА-Хабаровск». Всего провел в футболке «Зенита» 43 матча, в которых забил 13 голов.

В составе «Зенит» стал чемпионом России сезона-2018/19.