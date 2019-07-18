Посреди трассы «Нарва» самосвал устроил пляж

Серию ДТП с неаккуратными грузовиками 18 июля продолжает самосвал на автодороге А-180 «Нарва».

Около деревни Негодицы Волосовского района опрокинулся грузовик – как на М-10, перекрыв часть дороги, и, как на Энгельса, выронив свой груз (то ли песок, то ли опилки, то ли и вовсе зерно). «Все живы, водитель в шоке, предположительно уснул», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Там изгиб дороги, крутанул рулём, и груз сыграл своё дело. Был целый кузов зерна, кукурузы навалом, с наросшими бортами», – отмечает в комментариях участник группы Николай.

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Затруднений в движении в этом месте «Яндекс.Карты» не демонстрируют. На М-10, где в деревне Трубников Бор развернуло длинномер, тоже стало почти свободно (УГИБДД также рапортует о ликвидации затора), зато пробка видна в районе Бабино, где пользователи отметили ДТП и дорожные работы.

Подробности ДТП в Трубниковом Бору сообщает «Тосненский вестник». По предварительным данным, большегруз поворачивал на заправку, и в этот момент его догнал другой грузовик.