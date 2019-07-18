Google все еще показывает россиянам нежелательный контент. Роскомнадзор выписал штраф в 700 тысяч рублей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России признала Google виновным в недостаточной фильтрации информации.

«Компания не выполнила требования Закона «Об информации…» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи – более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей», – сообщается 18 июля в заявлении на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, представителям Google неоднократно объясняли особенности российского законодательства, однако корпорацией меры предприняты не были.

В декабре прошлого года Google уже был оштрафован на полмиллиона за отказ чистить поисковую выдачу. Выплат от корпорации пришлось подождать, но результатом Роскомнадзор остался доволен. Как сообщал глава службы Александр Жаров, наказанная рублём компания начала удалять до 80% запрещённого контента. Регулятор заявил, что намерен добиваться стопроцентного результата.