Сообщают, что с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Он, получается, полностью оправдан? (Спойлер: нет)

3 Погодите, разве это было единственное судебное разбирательство против Спейси?

Нет, не единственное.

По инциденту в баре Нантакета было два иска: один — уголовный, а второй — гражданский.

Особенности американской судебной системы таковы, что по одному и тому же преступлению можно проводить два судебных процесса одновременно.

Уголовное дело в отношении человека возбуждает государство, наказанием может стать тюремный срок, штраф, принудительное лечение или общественные работы. Потерпевший же может подать в гражданский суд собственный иск и потребовать возмещения причиненного ему ущерба в финансовом эквиваленте. Срок давности при этом составляет от двух до четырех лет в разных штатах. В Массачусетсе — три года, так что истец, претерпевший, по его словам, в 2016 году, вовремя спохватился с иском два года спустя.

Различие между уголовными и гражданскими делами в США заключается в бремени доказывания вины. Для осуждения по уголовному обвинению государство должно доказать вину подсудимого «вне разумных сомнений», а в гражданском иске истцу достаточно представить больше доказательств вины обидчика, чем его невиновности. Доказать вину в уголовном деле сложнее, чем в гражданском.

Хрестоматийный пример, иллюстрирующий превратности американской судебной системы, — дело американского актера и игрока Национальной футбольной лиги О. Джей. Симпсона. Его обвиняли в двойном убийстве: его бывшей жены Николь Браун Симпсон и Рона Голдмана. По уголовному делу О. Джей. Симпсона признали невиновным. Но по гражданскому иску он выплатил больше 30 миллионов долларов ущерба семьям убитых.

Юноша, которого Спейси якобы домогался в Нантакете, требовал неуказанной суммы ущерба за «эмоциональную и психическую травму». Но гражданское дело было резко прекращено обвинителем менее чем через две недели после возбуждения, 5 июля 2019 года, без каких-либо существенных разбирательств и объяснений.