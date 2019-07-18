Сообщают, что с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Он, получается, полностью оправдан? (Спойлер: нет)
После того, как голливудский актер Энтони Рэпп рассказал о том, как его домогался обладатель «Оскара» Кевин Спейси, на звезду «Карточного домика» пожаловались еще два десятка человек. До суда дошли не все, но и этого хватило, чтобы уничтожить карьеру Кевина Спейси всего за 10 дней. 17 июля стало известно, что суд прекратил уголовное преследование Спейси по делу о домогательствах. Но это еще не значит, что все обвинения с актера сняты.
1 Что случилось?
С актера Кевина Спейси сняли уголовное обвинение в неподобающем поведении и покушении на изнасилование в суде Нантакета, штат Массачусетс. По версии обвинения, Спейси в 2016 году в одном из баров Нантакета домогался 18-летнего сына бывшей телеведущей бостонского телевидения Хизер Юнру. Он напоил парня, ощупал в интимных местах, а потом ударил. Об этом Юнру заявила в 2018 году. В отношении Спейси возбуждено уголовное дело. Теперь оно развалилось.
2 Почему вину Спейси не удалось доказать?
Все дело в пропавшем мобильном телефоне потерпевшего юноши. Ключевой уликой в деле был именно этот мобильник, точнее — хранившиеся в нем видео и переписка истца с его девушкой, в которой молодые люди обсуждали детали инцидента с участием Кевина Спейси. Адвокаты актера хотели изучить мобильный и переписку в нем лично, так как подозревали, что часть сообщений хозяин телефона мог стереть. Зачем? А затем, что не отредактированная переписка указывала на невиновность Спейси. Потерпевший же заявил, что телефон потерялся. Ранее юноша под присягой утверждал, что не вносил никаких исправлений в переписку, но потом внезапно воспользовался пятой поправкой к конституции США. Она дает право не свидетельствовать против себя. В ответ суд решил изъять из материалов дела показания потерпевшего о компрометирующих Спейси материалах.
3 Погодите, разве это было единственное судебное разбирательство против Спейси?
Нет, не единственное.
По инциденту в баре Нантакета было два иска: один — уголовный, а второй — гражданский.
Особенности американской судебной системы таковы, что по одному и тому же преступлению можно проводить два судебных процесса одновременно.
Уголовное дело в отношении человека возбуждает государство, наказанием может стать тюремный срок, штраф, принудительное лечение или общественные работы. Потерпевший же может подать в гражданский суд собственный иск и потребовать возмещения причиненного ему ущерба в финансовом эквиваленте. Срок давности при этом составляет от двух до четырех лет в разных штатах. В Массачусетсе — три года, так что истец, претерпевший, по его словам, в 2016 году, вовремя спохватился с иском два года спустя.
Различие между уголовными и гражданскими делами в США заключается в бремени доказывания вины. Для осуждения по уголовному обвинению государство должно доказать вину подсудимого «вне разумных сомнений», а в гражданском иске истцу достаточно представить больше доказательств вины обидчика, чем его невиновности. Доказать вину в уголовном деле сложнее, чем в гражданском.
Хрестоматийный пример, иллюстрирующий превратности американской судебной системы, — дело американского актера и игрока Национальной футбольной лиги О. Джей. Симпсона. Его обвиняли в двойном убийстве: его бывшей жены Николь Браун Симпсон и Рона Голдмана. По уголовному делу О. Джей. Симпсона признали невиновным. Но по гражданскому иску он выплатил больше 30 миллионов долларов ущерба семьям убитых.
Юноша, которого Спейси якобы домогался в Нантакете, требовал неуказанной суммы ущерба за «эмоциональную и психическую травму». Но гражданское дело было резко прекращено обвинителем менее чем через две недели после возбуждения, 5 июля 2019 года, без каких-либо существенных разбирательств и объяснений.
4 Значит, Спейси больше ничего не угрожает?
Не факт. В Массачусетсе Спейси от обвинений отбился, но остается еще так называемое «дело неизвестного калифорнийского массажиста», который тоже подал иск против Спейси еще в сентябре 2018 года.
Истец утверждает, что в октябре 2016 года его вызвали в резиденцию Спейси в Малибу на сеанс лечебного массажа. Спейси заявил, что болит у него в паху, а потом и вовсе схватил массажиста за руку и положил ее на свои гениталии. В апреле 2019 года Спейси потребовал в суде либо отклонить иск против себя, либо обязать истца раскрыть свое имя. В начале июля стало известно, что массажисту все же придется назвать себя — но только стороне защиты Спейси, а не широкой публике. В настоящее время об этом обвинителе Спейси известно только то, что он старше 60 лет.
5 А куда Кевин Спейси вообще делся?
В 2017 году Спейси прошел лечение от сексуальной зависимости в специальной клинике Gentle Path («Нежный путь») в Аризоне. Там же от аналогичного недуга лечился обвиненный в харрасменте продюсер Харви Вайнштейн, заслуженный сексоголик Дэвид Духовны и гольфист Тайгер Вудс. Курс 45-дневной терапии стоит там примерно 58 000 долларов. Знакомые Спейси утверждали, что актер выдержал в клинике всего три недели.
После обвинений в домогательствах Спейси полностью ушел из общественной жизни и даже отстранился от людей из своего ближайшего окружения. По их словам, сегодня актер живет в полной изоляции. Где именно? Есть несколько версий.
Одни утверждают, что Спейси отшельничает на островах Кука. Другие — что актер инкогнито живет в большом поместье на юге Франции, где якобы занимается живописью. Третьи — что Спейси скрывается у друга в городе Тысяча Дубов в Калифорнии, а на люди выходит, надежно замаскировав внешность.
6 Кому-нибудь эта история с обвинениями Спейси пошла на пользу?
Обвинение Спейси в непристойном поведении изменило порядки в компаниях, в которых он работал. Например, Netflix исследовал кейс Спейси, провел серию бесед с актерами и командой «Карточного домика» и принял меры, чтобы в будущем актеры могли своевременно заявить о домогательствах.
Театр Old Vic в Лондоне, где Спейси был художественным руководителем в течение 11 лет, с 2004-го по 2015 год, тоже провел тщательное расследование похождений Спейси. В результате в театре появилась система защиты для актеров, получившая название «Путь вперед». В нее входят консультационная служба, прямая линия и «опекуны» — сотрудники, которые поддерживают людей, желающих сохранить конфиденциальность.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»