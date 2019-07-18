Путин и Макрон поговорили о грядущих встречах

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном график предстоящих контактов в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля 18 июля.

"По инициативе французской стороны состоялся обстоятельный телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Намечен график предстоящих контактов в различных форматах", – говорится в сообщении.

Где и когда состоятся встречи лидеров Франции и России, пресс-служба Кремля не уточняет.