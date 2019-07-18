Алексей Герман-младший готов выступить поручителем в отношении продюсера Рушана Насибулина. Руководству «Инмеда» избирают меру пресечения

Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил «Фонтанке», что готов выступать поручителем при избрании меры пресечения продюсеру его фильмов Рушану Насибулину. Накануне тот был задержан по подозрению в мошенничестве.

«Пришел поддержать, – сообщил Герман корреспонденту издания перед заседанием в Куйбышевском районном суде. – Готов быть поручителем. Считаю, что все это ошибка». Насибулин является продюсером фильмов режиссера «Под электрическими облаками» и «Довлатов», а также ленты «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего.

Накануне были задержаны бывший директор компании «Инмед» Рушан Насибулин и ее соучредитель Александр Внучкин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошеничество в особо крупном размере». Следствие считает, что фигуранты похитили порядка 20 млн рублей, выделенных из бюджета на проведение НИОКР по ламинированию текстильных мембранных материалов. Резонанса ситуации добавил факт участия в капитале предприятия Алексея Кудрина, которому принадлежала доля в «Инмеде» в 2014 – 2017 годах.

Предприятие является одним из резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург», где в 2017 году началось строительство производственного комплекса более чем за 600 млн рублей. Главная продукция «Инмеда» – кровоостанавливающее средство «Гемофлекс» на основе хитозана. В начале июля Минздрав включил его в список комплектации наборов для оказания скорой помощи, укладок врачей по спортивной медицине и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты.