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Бизнес
18.07.2019 15:56
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Украина ввела новые антироссийские санкции. Под удар попали дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины в кабинете министров страны Андрей Герус заявил, что его страна ответит на экономические ограничения России своими санкциями.

«Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввёл специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», – написал 18 июля Герус в Facebook.

Пошлины будут подниматься с августа и ноября. Санкции вводятся исключительно в отношении россиян, поэтому не повлияют на стоимость топлива на украинских заправках.

«Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября», – уточнил представитель Владимира Зеленского.

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По его оценке, в результате санкций бюджет республики получит дополнительные 2 млрд гривен в год, которые направят на социальные программы для малоимущих.

Герус подчеркнул, что ранее России ввела ограничения в отношении украинской продукции.

Справка:

Украина вводит подобные ограничения уже не в первый раз. Так, впервые на такой шаг восточноевропейская республика пошла 30 декабря 2015 года. В черный список тогда попала продукция пищевой промышленности (чай, кофе, пиво и другое), химической промышленности для сельского хозяйства, а также косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло) и железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны, путевое оборудование). В середине декабря 2018-го действие эмбарго было продлено до 31 декабря 2019-го. Россия также не осталась в стороне, введя собственные санкции.

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