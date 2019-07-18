Перешедший в Смольный Олег Капитанов передал своему помощнику руководство петербургской ЛДПР

Исполнять обязанности руководителя петербургской ЛДПР будет Юрий Ломакин – помощник экс-депутата Олега Капитанова, который до недавнего времени сам возглавлял партийное отделение. Решение назначить Юрия Ломакина на эту должность принял 18 июля высший совет ЛДПР.

Работать на посту координатора петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин будет до 31 октября. Осенью партийцы проведут конференцию и решат, оставить ли за ним эту должность.

Помощником Олега Капитанова Юрий Ломакин проработал последние три года. Сам он тоже баллотировался в Заксобрание по списку ЛДПР в 2016 году, но не набрал нужного числа голосов. В 2017 году, после того как Капитанов получил депутатский мандат, Ломакин вошел в состав координационного совета петербургского отделения партии.

Предыдущий координатор петербургской ЛДПР Олег Капитанов в конце июня приостановил членство в партии. Произошло это из-за конфликта между ним и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Последний не одобрил решение Капитанова, которого партия выдвинула на губернаторские выборы в Петербурге, отказаться от участия в кампании и принять предложение врио главы города Александра Беглова занять пост председателя комитета по межнациональным отношениям. Депутатский мандат Капитанова получил его бизнес-партнер Павел Иткин.