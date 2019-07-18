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18.07.2019 15:27
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Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

фото предоставлено компанией Группа ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России. 

В 2019 году Группа ЦДС приняла один из самых крупных студенческих строительных отрядов в рамках четвертой межрегиональной студенческой стройки. На объектах застройщика производственную практику пройдут 26 студентов из Москвы, Новосибирска и Архангельска.  

До 28 августа ребята из 3 регионов России будут принимать участие в возведении жилых комплексов ЦДС «Приневский» и ЦДС «Московский». Студенты научатся выполнять общестроительные и отделочные работы, а также примут участие в турнирах по футболу и баскетболу, олимпиаде ГТО и посетят с экскурсиями достопримечательности и дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга. 

«Наша компания не первый год поддерживает движение студенческих строительных отрядов, — сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. — Это – прекрасная традиция, которая помогает молодым людям приобрести жизненный опыт и востребованную профессию. Такие инициативы важны для строительного рынка, который нуждается в квалифицированных кадрах. Мы будем рады, если полученные у нас знания помогут ребятам на их будущем профессиональном пути».

В 2019 году в рамках четвертой межрегиональной студенческой стройки Санкт-Петербург принял 220 учащихся из 11 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Новосибирская, Томская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ростовская области, а также Пермский и Алтайский края.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

 

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фото предоставлено компанией Группа ЦДС
18.07.2019 15:27

Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России.
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