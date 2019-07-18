Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

фото предоставлено компанией Группа ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России.

В 2019 году Группа ЦДС приняла один из самых крупных студенческих строительных отрядов в рамках четвертой межрегиональной студенческой стройки. На объектах застройщика производственную практику пройдут 26 студентов из Москвы, Новосибирска и Архангельска.

До 28 августа ребята из 3 регионов России будут принимать участие в возведении жилых комплексов ЦДС «Приневский» и ЦДС «Московский». Студенты научатся выполнять общестроительные и отделочные работы, а также примут участие в турнирах по футболу и баскетболу, олимпиаде ГТО и посетят с экскурсиями достопримечательности и дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга.

«Наша компания не первый год поддерживает движение студенческих строительных отрядов, — сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. — Это – прекрасная традиция, которая помогает молодым людям приобрести жизненный опыт и востребованную профессию. Такие инициативы важны для строительного рынка, который нуждается в квалифицированных кадрах. Мы будем рады, если полученные у нас знания помогут ребятам на их будущем профессиональном пути».

В 2019 году в рамках четвертой межрегиональной студенческой стройки Санкт-Петербург принял 220 учащихся из 11 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Новосибирская, Томская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ростовская области, а также Пермский и Алтайский края.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/