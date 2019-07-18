Петербург накрывает стена ливня. Дождь будет лить минимум два часа

Стена ливня надвигается на Петербург с востока. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода» 18 июля.

Судя по онлайн-карте, дождевые тучи протянулись от Киришей до Соснового Бора, накрыв Северную столицу. Сервис намекает, что в ближайшие два часа дождь не прекратится, а это значит, что дороги в некоторых районах города, в первую очередь в Приморском, снова могут превратиться в каналы.

скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

Жители севера Петербурга, напомним, с начала июля мечтают о лодках. Каждый ливень становится для них стихийным бедствием.