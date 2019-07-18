Петербург не готов расширять объятия для Кудрово. Областным властям Смольный предлагает ждать трамвая

Расширение «пробочной» Ленинградской улицы и запуск маршруток по Кудровскому проезду — в мечтах Ленобласти, но не Смольного. Город не готов открывать плотины на границе Невского района.

Переезд на Кудровском проезде//скриншот страницы сервиса Google.Maps

Областную часть саги о расширении Ленинградской улицы и обустройстве перекрестка с Центральной ранее живописали коллеги с портала 47news. По данным издания, расходы был готов взять на себя Марк Окунь, директор и владелец «Отделстроя», одного из застройщиков местных стремительно заполняемых просторов. Называлась даже сумма — 50 млн рублей, но мешал спорный участок, принадлежащий некоему Александрову, известному серьезными знакомствами.

В конце июня вопрос решили и начали отсыпать новую полосу на отрезке от Центральной улицы до железнодорожных путей на границе города и области. Символично убрали ограничитель высоты – он выполнял на северо-востоке роль «моста глупости», под которым любой желающий всегда мог застрять на грузовике. Работы пообещали закончить к 25 июля и напророчили: бутылочное горлышко на границе области и города наконец-то расширят, Ленинградская улица отдохнет от пробок.

«Фонтанке» приходилось слышать от местных другое народное название для данного переезда: в нем упоминается не горло, а иные полости, и тезис о расширении становится еще менее благозвучным. Внимание к риторике проявляют и областные чиновники. Заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин вежливо, но твердо поправил корреспондента, когда тот высказался об увеличении въездного потока в город. «Мы расширяем выезд из Санкт-Петербурга, – подчеркнул Москвин. – На въезд как было, так и останутся две». Ранее заявлялось, что на трехполосной дороге введут реверсивное движение: утром две трети дороги отдадут выезжающим в область, вечером – наоборот.

Говоря о сроках «расширения», ответственные чиновники не называют четких дат. «Однозначно в этом году, – обозначил пределы уверенности Москвин. – Работаем с РЖД, с коллегами из Санкт-Петербурга». В частности, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» получила у железнодорожников технические условия для увеличения пропускной способности переезда. «Фонтанка» запросила у Октябрьской железной дороги информацию о ее позиции в отношении таких работ, но за 3 дня там так и не сформулировали ответ.

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Однако, даже если на этом перегруженном перекрестке каким-то образом удастся соблюсти все технические требования РЖД по безопасности, остается несколько метров Ленинградской улицы от железнодорожных путей до проспекта Солидарности. Это уже городская земля, если здесь не появится новой полосы — все без толку. Переговоры — понятие растяжимое, и, судя по всему, в области за таковые приняли отказ Смольного раскрывать пошире объятия на границе. «У нас позиция прежняя: на данный момент улично-дорожная сеть Невского района не готова принять такое количество автомобилей из Кудрово, – говорят в пресс-службе КРТИ. – Так что вариант решения проблемы: развитие внеуличного вида пассажирского транспорта – трамвая и метро».

Замглавы Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валентин Енокаев не готов воспринимать это как официальный ответ Смольного. «Что значит – не готовы? – удивляется он. – У нас есть согласованная позиция, выраженная в письме вице-губернатора Игоря Николаевича Албина. Любое решение, принятое чиновником в полномочиях, является актуальным в период срока действия распоряжения. Говорить о том, что мы отзываем решение, неуместно. У нас есть схема развития Кудрово, разработанная в 2014 году, согласованная и Центром транспортного планирования, и КРТИ. Мы же не можем жить, исходя из того, что приходят новые люди с новыми мнениями».

Дело не только в сухой теории. В адресной программе комитета, разумеется, не вписано никаких средств на сооружение новой полосы на Ленинградской. «Фонтанка» волюнтаристским образом попыталась выяснить у Марка Окуня, заканчивается ли зона его инвестиционной ответственности на границе с Петербургом и не готов ли он, в случае согласования, взять на себя расходы по городской части улицы. «У меня там вообще нет никакой ответственности, – с готовностью доложил застройщик. – Я этим вопросом не занимаюсь, этим занимается дирекция. Что она будет делать, в каком объеме — я не знаю». Михаил Москвин предложил сойтись на том, что за новую полосу к востоку от границы заплатили застройщики, точно не бюджет.

Примерно та же ситуация складывается вокруг еще одного капилляра приграничной транспортной системы — Кудровского проезда. В правительстве Ленинградской области надеются пустить здесь общественный транспорт, убрав его с Дыбенко. Здесь дело не в расширении, а в том, чтобы вообще найти дороге хозяина. Много лет она не была принята на баланс; областную часть согласилось «усыновить» Заневское городское поселение, которое поставило там знаки, нанесло разметку. За 6 млн рублей до конца июля должен быть завершен ремонт участка от железнодорожного переезда до Центральной улицы.

Автомобилисты жалуются «Фонтанке» на состояние городского участка проезда, но для администрации его вроде как и не существует: отрезок от границы до проспекта Большевиков не включен в 300-е постановление, которым определяется список дорог общего пользования. «Главное препятствие для установления маршрутов общественного транспорта – на каждом элементе дороги должен быть ответственный, – говорит Енокаев. – Невский район инициировал принятие проезда на баланс и включение в «трехсотку».

«По территории области уже можно пускать общественный транспорт, – рассказал Москвин. – Но пока город не реконструирует свой участок, автобусы здесь не поедут, только по Ленинградской улице. Мы надеемся, что коллеги примут дорогу на баланс, выполнят все требования по безопасности. Все-таки надо понимать, что в Кудрово живут и жители Санкт-Петербурга, половина не зарегистрированы. Так что мы заботимся и о горожанах, не только об области». В КРТИ «Фонтанке» уточнили: позиция о неготовности Невского района к автомобильному паводку со стороны области относится к обоим переездам. «Пробки просто переместятся на несколько метров в сторону Дыбенко, в чем смысл?» – риторически спрашивает собеседник в ведомстве.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин в этом вопросе солидарен с городским чиновниками. «Многополосный переезд и по нормам безопасности не проходит, пусть там и идут полтора товарняка в сутки, – говорит он. – И в любом случае, попытки увеличить здесь трафик – это дополнительный вброс личного транспорта на улицы города, "удар" по Петербургу. Конечно, нельзя обвинять жителей Кудрово в "злонамеренности", но задача государства в том и состоит, чтобы не давать им творить то, от чего страдают другие. Но тут оно как раз устранилось от регулирующей роли, и в итоге мы видим, что застройщики сделали бизнес (а больше их ничего и не может волновать), люди накупили себе относительно дешевой недвижимости в Кудрово и Мурино, а расхлебывать приходится соседним районам. Из-за того же Мурино у нас сейчас дикая нагрузка на северную оконечность красной ветки метро. Хотя город и сам себе устраивает приключения, застраивая Дальневосточный проспект, Октябрьскую набережную и Усть-Славянку. Мы дошли до того, что застройщики уже на стадии рекламы говорят: о, у нас здесь есть трамвай, он вас вывезет. Хорошо, конечно, но везёт он только до ближайшего метро, дальше рельсы сняты давно. Но это однозначно лучшее решение и для города Кудрово».

«Фонтанка» подробно рассказывала о замысле чиновников запустить трамвай от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Чтобы выбрать оптимальный маршрут, проводили даже специальный опрос с тремя вариантами: вдоль Европейского проспекта и Областной улицы (39,5% голосов), вдоль Центральной и Областной улиц (31,2%) и вдоль проспекта Строителей и Областной (29,3%). Построить сеть планируют к 2023 году; 3 млрд рублей на это ждут от федералов, 2 млрд рублей на подвижной даст Петербург, еще 500 млн рублей на выкуп земель потратит Ленобласть. Кроме того, на 2025 год намечено строительство станции метро в Кудрово. Среди более экзотических планов транспортного обеспечения района называлась канатная дорога.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»