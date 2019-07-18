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Город
18.07.2019 15:41
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Петербург не готов расширять объятия для Кудрово. Областным властям Смольный предлагает ждать трамвая

Расширение «пробочной» Ленинградской улицы и запуск маршруток по Кудровскому проезду — в мечтах Ленобласти, но не Смольного. Город не готов открывать плотины на границе Невского района.

Петербург не готов расширять объятия для Кудрово. Областным властям Смольный предлагает ждать трамвая

Переезд на Кудровском проезде//скриншот страницы сервиса Google.Maps

Областную часть саги о расширении Ленинградской улицы и обустройстве перекрестка с Центральной ранее живописали  коллеги с портала 47news. По данным издания, расходы был готов взять на себя Марк Окунь, директор и владелец «Отделстроя», одного из застройщиков местных стремительно заполняемых просторов. Называлась даже сумма — 50 млн рублей, но мешал спорный участок, принадлежащий некоему Александрову, известному серьезными знакомствами.

В конце июня вопрос решили и начали отсыпать новую полосу на отрезке от Центральной улицы до железнодорожных путей на границе города и области. Символично убрали ограничитель высоты – он выполнял на северо-востоке роль «моста глупости», под которым любой желающий всегда мог застрять на грузовике. Работы пообещали закончить к 25 июля и напророчили: бутылочное горлышко на границе области и города наконец-то расширят, Ленинградская улица отдохнет от пробок.

«Фонтанке» приходилось слышать от местных другое народное название для данного переезда: в нем упоминается не горло, а иные полости, и тезис о расширении становится еще менее благозвучным. Внимание к риторике проявляют и областные чиновники. Заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин вежливо, но твердо поправил корреспондента, когда тот высказался об увеличении въездного потока в город. «Мы расширяем выезд из Санкт-Петербурга, – подчеркнул Москвин. – На въезд как было, так и останутся две». Ранее заявлялось, что на трехполосной дороге введут реверсивное движение: утром две трети дороги отдадут выезжающим в область, вечером – наоборот.

Говоря о сроках «расширения», ответственные чиновники не называют четких дат. «Однозначно в этом году, – обозначил пределы уверенности Москвин. – Работаем с РЖД, с коллегами из Санкт-Петербурга». В частности, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» получила у железнодорожников технические условия для увеличения пропускной способности переезда. «Фонтанка» запросила у Октябрьской железной дороги информацию о ее позиции в отношении таких работ, но за 3 дня там так и не сформулировали ответ.

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Однако, даже если на этом перегруженном перекрестке каким-то образом удастся соблюсти все технические требования РЖД по безопасности, остается несколько метров Ленинградской улицы от железнодорожных путей до проспекта Солидарности. Это уже городская земля, если здесь не появится новой полосы — все без толку. Переговоры — понятие растяжимое, и, судя по всему, в области за таковые приняли отказ Смольного раскрывать пошире объятия на границе. «У нас позиция прежняя: на данный момент улично-дорожная сеть Невского района не готова принять такое количество автомобилей из Кудрово, – говорят в пресс-службе КРТИ. – Так что вариант решения проблемы: развитие внеуличного вида пассажирского транспорта – трамвая и метро».

Замглавы Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валентин Енокаев не готов воспринимать это как официальный ответ Смольного. «Что значит – не готовы? – удивляется он. – У нас есть согласованная позиция, выраженная в письме вице-губернатора Игоря Николаевича Албина. Любое решение, принятое чиновником в полномочиях, является актуальным в период срока действия распоряжения. Говорить о том, что мы отзываем решение, неуместно. У нас есть схема развития Кудрово, разработанная в 2014 году, согласованная и Центром транспортного планирования, и КРТИ. Мы же не можем жить, исходя из того, что приходят новые люди с новыми мнениями».

Дело не только в сухой теории. В адресной программе комитета, разумеется, не вписано никаких средств на сооружение новой полосы на Ленинградской. «Фонтанка» волюнтаристским образом попыталась выяснить у Марка Окуня, заканчивается ли зона его инвестиционной ответственности на границе с Петербургом и не готов ли он, в случае согласования, взять на себя расходы по городской части улицы. «У меня там вообще нет никакой ответственности, – с готовностью доложил застройщик. – Я этим вопросом не занимаюсь, этим занимается дирекция. Что она будет делать, в каком объеме — я не знаю». Михаил Москвин предложил сойтись на том, что за новую полосу к востоку от границы заплатили застройщики, точно не бюджет.

Примерно та же ситуация складывается вокруг еще одного капилляра приграничной транспортной системы — Кудровского проезда. В правительстве Ленинградской области надеются пустить здесь общественный транспорт, убрав его с Дыбенко. Здесь дело не в расширении, а в том, чтобы вообще найти дороге хозяина. Много лет она не была принята на баланс; областную часть согласилось «усыновить» Заневское городское поселение, которое поставило там знаки, нанесло разметку. За 6 млн рублей до конца июля должен быть завершен ремонт участка от железнодорожного переезда до Центральной улицы.

Коллаж/"Фонтанка.ру"/скриншот/Google.Maps
Коллаж/"Фонтанка.ру"/скриншот/Google.Maps

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Автомобилисты жалуются «Фонтанке» на состояние городского участка проезда, но для администрации его вроде как и не существует: отрезок от границы до проспекта Большевиков не включен в 300-е постановление, которым определяется список дорог общего пользования. «Главное препятствие для установления маршрутов общественного транспорта – на каждом элементе дороги должен быть ответственный, – говорит Енокаев. – Невский район инициировал принятие проезда на баланс и включение в «трехсотку».

«По территории области уже можно пускать общественный транспорт, – рассказал Москвин. – Но пока город не реконструирует свой участок, автобусы здесь не поедут, только по Ленинградской улице. Мы надеемся, что коллеги примут дорогу на баланс, выполнят все требования по безопасности. Все-таки надо понимать, что в Кудрово живут и жители Санкт-Петербурга, половина не зарегистрированы. Так что мы заботимся и о горожанах, не только об области». В КРТИ «Фонтанке» уточнили: позиция о неготовности Невского района к автомобильному паводку со стороны области относится к обоим переездам. «Пробки просто переместятся на несколько метров в сторону Дыбенко, в чем смысл?» – риторически спрашивает собеседник в ведомстве.  

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин в этом вопросе солидарен с городским чиновниками. «Многополосный переезд и по нормам безопасности не проходит, пусть там и идут полтора товарняка в сутки, – говорит он. – И в любом случае, попытки увеличить здесь трафик – это дополнительный вброс личного транспорта на улицы города, "удар" по Петербургу. Конечно, нельзя обвинять жителей Кудрово в "злонамеренности", но задача государства в том и состоит, чтобы не давать им творить то, от чего страдают другие. Но тут оно как раз устранилось от регулирующей роли, и в итоге мы видим, что застройщики сделали бизнес (а больше их ничего и не может волновать), люди накупили себе относительно дешевой недвижимости в Кудрово и Мурино, а расхлебывать приходится соседним районам. Из-за того же Мурино у нас сейчас дикая нагрузка на северную оконечность красной ветки метро. Хотя город и сам себе устраивает приключения, застраивая Дальневосточный проспект, Октябрьскую набережную и Усть-Славянку. Мы дошли до того, что застройщики уже на стадии рекламы говорят: о, у нас здесь есть трамвай, он вас вывезет. Хорошо, конечно, но везёт он только до ближайшего метро, дальше рельсы сняты давно. Но это однозначно лучшее решение и для города Кудрово».

«Фонтанка» подробно рассказывала о замысле чиновников запустить трамвай от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Чтобы выбрать оптимальный маршрут, проводили даже специальный опрос с тремя вариантами: вдоль Европейского проспекта и Областной улицы (39,5% голосов), вдоль Центральной и Областной улиц (31,2%) и вдоль проспекта Строителей и Областной (29,3%). Построить сеть планируют к 2023 году; 3 млрд рублей на это ждут от федералов, 2 млрд рублей на подвижной даст Петербург, еще 500 млн рублей на выкуп земель потратит Ленобласть. Кроме того, на 2025 год намечено строительство станции метро в Кудрово. Среди более экзотических планов транспортного обеспечения района называлась канатная дорога.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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