Ваши старые лица — проект ФСБ? Чем всему миру угрожает петербургское приложение FaceApp

Российские чиновники и депутаты так яро бросились на защиту состаривающего лица пользователей приложения FaceApp, которое в сенате США обвинили в передаче личных данных в Россию, что даже далекий от конспирологии человек что-то да начнет подозревать.

pixabay.com/free-photos

Петербуржец Ярослав Гончаров создал приложение, которое старит людей, попав в сотни миллионов телефонов по всему миру. Селфи в его обработке выкладывают голливудские знаменитости и российские звезды. Им уже заинтересовались и в демократической партии США, лидер которой опасается влияния враждебной державы и просит ФБР разобраться, куда попадают данные американцев. В ответ программист признался, что картинки и правда хранятся в облаке по 48 часов. Но не в России.

Создателю приложения FaceApp 40 лет. Ярослав Гончаров родился в Сосновом Бору под Петербургом. «Фонтанка» нашла его контакты и пообщалась. Большинство вопросов он оставил без ответа, сообщив лишь то, что сам хотел донести до читателей.

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Про него известно, что он окончил физико-математическую школу-интернат № 45 при СПбГУ, затем математико-механический факультет петербургского госуниверситета. Со второго курса трудился на полную ставку, работал в западных компаниях. В 2006 году Ярослав, как рассказывал РБК, стал сооснователем компании SPB Software в Северной столице. Компания была лидером по производству приложений для мобильных устройств на популярных в то время Windows Mobile, Symbian, Blackberry OS и других операционных системах и плотно работала с мобильными операторами. Ярослав много летал в США, где у фирмы был офис, сотрудничал с Microsoft. Там и познакомился с нейросетями.

В 2011 году петербургскую команду купил «Яндекс» за 1,1 млрд рублей — на тот момент это была самая дорогая сделка в истории интернет-гиганта. А Гончаров стал в нем начальником отдела мобильных платформ. Но ушел оттуда и в 2014-м основал новый бизнес — компанию Wireless Lab. ООО «Вайрелез Лаб» было зарегистрировано в Петербурге, на Автовской улице, но позднее переехало на территорию инновационного центра «Сколково» в Москве.

Новый проект Гончарова сконцентировался на мобильных разработках и нейросетях. И в 2017 году выстрелила одна из них – FaceApp. С его помощью можно было смотреть, как пользователи выглядят с другой прической или цветом волос, как изменился бы их вид, будь они другого пола. Можно было даже поменяться с другом лицами. За несколько месяцев его загрузили 40 млн человек. Программа стала первой по количеству скачиваний в AppStore в России, США, Великобритании, Франции, Германии. Выручка, по данным СПАРК, по итогам 2017 года составила 37,6 млн рублей. Чистая прибыль — 28,1 млн.

В 2019 году вышла новая версия, с возможностью состаривания и омоложения, и у FaceApp случился ренессанс успеха. В Instagram по хештегу #faceapp можно найти 721 тысячу снимков, а с тегом #faceappchallenge — еще 115 тысяч. В чартах по скачиваемости в России оно обогнало приложения WhatsApp, Сбербанк Онлайн, Instagram и Telegram. Фото в обработке FaceApp выкладывают мировые знаменитости и российские звезды.

Как пишет американский Forbes, более 100 миллионов человек уже скачали приложение из Google Play. По данным App Annie, FaceApp теперь является самым популярным приложением в iOS App Store в 121 стране мира. И у него теперь есть доступ к базе из 150 млн лиц. При этом условия и положения политики FaceApp говорят, что компания может делать с этими данными все что захочет.

«Вы предоставляете FaceApp бессрочную, безотзывную, неисключительную, бесплатную, всемирную, полностью оплачиваемую, подлежащую передаче сублицензируемую лицензию на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, создание производных произведений, распространение, публичное исполнение и показ вашего пользовательского контента и любого имени, имени пользователя или подобного, предоставленного вместе с вашим пользовательским контентом во всех форматах и каналах мультимедиа, которые в настоящее время известны или разрабатываются, без компенсации вам», — говорится в документе.

Американцы уже предположили, что благодаря этим строчкам лицо американского пользователя может вскоре оказаться на рекламном щите где-нибудь в Москве. При этом программа также может собирать данные о местоположении пользователя, истории просмотров, в том числе посещении веб-страниц, дополнительных настройках и «другую информацию, которая помогает в улучшении сервиса».

Бывший менеджер американской хостинговой компании Rackspace Роб Ла Гессе отметил, что, чтобы FaceApp действительно работал, «вы должны дать ему разрешения на доступ к вашим фотографиям — ВСЕМ. Но он также получает доступ к Siri и поиску .... О, и у него есть доступ к обновлению в фоновом режиме, поэтому, даже если вы его не используете, он использует вас».

Это смутило и лидера демократической партии в сенате США Чака Шумера, который попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение FaceApp из-за возможной угрозы национальной безопасности. По словам Шумера, оно «может нести угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан». Сенатор отметил, что пользователи предоставляют компании «полный доступ к их личным фотографиям и данным». Эта информация, как опасается Шумер, может быть передана «враждебной иностранной державе».

Оперативно на защиту россиянина встали отечественные депутаты и сенаторы. Глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова заявила, что перед появлением в магазинах мобильных приложений они проверяются создателями операционных систем, которые находятся в американской юрисдикции и подтверждают безопасность для пользователей.

«Пока что мы слышим лишь позицию отдельного сенатора, и не понятно, поддерживают ли его остальные американские парламентарии. Мы внимательно следим за ситуацией; если эта надуманная позиция будет выражаться другими западными политиками, более высокого уровня, то, несомненно, этот вопрос будет серьезно обсуждаться в Совете Федерации», — рассказала она «Фонтанке».

Оперативно выступил и Роскомнадзор, который сообщил, что жалоб в отношении приложения FaceApp в ведомство не поступало и сообщений об утечках персональных данных также зафиксировано не было.

Высказался даже ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев, который предложил американцам для начала разобраться с Apple.

«Смешно говорить об угрозах, которые якобы создает российское приложение, после истории с Cambridge Analytica. Кроме того, приложение FaceApp опубликовано в App Store, так что если оно, как считает сенатор, создает угрозы, то пусть власти США разбираются с компанией Apple, которая опубликовала опасный софт в своем каталоге», — цитируют его слова СМИ.

Отвечать пришлось и самому Ярославу Гончарову, который распространил заявление, объясняющие основы работы FaceApp. Подробно мы излагали их здесь. Но если кратко, то все фото обрабатываются в облаке, не в России, и если вы даете разрешение приложению пользоваться фото — то грузится в него только тот снимок, который вы выберете, а не вся галерея разом. При этом храниться оно может там по 48 часов. Но можно попросить удалить его быстрее у службы поддержки. Личных данных 99% пользователей у приложения нет — они пользуются им без входа в систему, то есть неавторизованно.

И отдельно создатель добавил, что компания FaceApp не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам, и в Россию в частности, хотя команда по исследованиям и разработке действительно базируется в нашей стране.

При этом Ярослав не ответил на вопрос «Фонтанки» о том, где в таком случае хранятся и обрабатываются данные. Эксперты уже предположили, что хайповый успех приложения может использоваться для тренировки нейросети по работе с лицами, которую затем можно выгодно продать заинтересованным клиентам — производителям телефонов, социальным сетям или даже ФСБ или полиции. Например, в мае этого года NBC сообщило о том, что приложение Ever, предлагавшее бесплатно хранить пользовательские фотографии, использовало их для тренировки нейросети как инструмента по распознаванию лиц, который впоследствии был продан правоохранительным органам США.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»