Горсуд подтвердил незаконное «омоложение» дома на Ропшинской и обязал вернуть прежнюю дату постройки

Городской суд Петербурга признал незаконным изменение даты постройки дома номер 10 на Ропшинской улице с 1895 на 1947, а также разрешение на строительство на этом месте жилого дома. Об этом 18 июля сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Суд обязал управление Росреестра вернуть прежнюю дату постройки. Для защиты здания от демонтажа под строительство жилья это важный момент: сносить дореволюционные здания в Петербурге запрещено.

Особняк А.И Назимовой на Ропшинской, построенный архитектором Оттоном Игнатовичем, «помолодел» на полвека в 2016 году. После этого комитет по государственной охране памятников на основании измененных данных кадастра согласовал снос дома и строительство на этом месте жилого комплекса «На Ропшинской, 10». Заказчиком проекта выступало ООО «Шелест-сквер».

Градозащитникам удалось приостановить действие разрешения на строительство в Куйбышевском райсуде, однако в осенью прошлого года Горсуд отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение. На месте двухэтажного особняка «Шелест-сквер» намеревается возвести многоэтажку с подземным паркингом.

Ранее «Фонтанка» писала о схожих случаях, когда исторические здания в Петербурге теряли несколько лет, превращаясь в послереволюционные постройки. В частности, так «легализовали» снос корпусов медно-котельного завода М.Г. Оуфа на 9-й Советской улице. В апреле суд признал изменение даты постройки незаконным.