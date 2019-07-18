Жители Мурино сняли, как среди детских горок и качелей мечется лось

Кадр из видео в vk.com/9kino.live

Во дворах многоэтажного жилого комплекса в Мурино – городе, прирастающем к Петербургу с севера, – заплутал молодой лось.

Фото и видео с животным местные жители выложили днём 18 июля в сообществах «Девяткино LIVE | Мурино» и «Девяткино-Мурино-Бугры» «ВКонтакте».

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На кадрах видно, как лось мечется среди тропинок и детских площадок. По словам очевидца, у одного из домов он пытался перепрыгнуть забор и сломал его.

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Обычно лосей встречают на трассах (ДТП с ними, как правило, имеют серьёзные последствия), но и в Петербург они забредают: специалисты ежегодно фиксирует более 50 заходов этих животных в городские лесонасаждения. По данным государственного охотничьего реестра, сейчас в Ленинградской области насчитывается около 20 тысяч лосей, их популяция растёт.

В марте этого года вирусным стал ролик, на котором лося, заблудившегося в башкирском городе, отпугнули, швырнув в него кошку.