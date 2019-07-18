Президент России подписал закон о принудительных работах вне колоний

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование труда осужденных к принудительным работам вне колоний-поселений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 июля.

Согласно закону, организации, бесплатно использующие труд осужденных к принудительным работам, могут создавать участки исправительных центров вне колоний-поселений, но в регионе, где они находятся. Руководство организации должно заключить договор с колонией на использование труда заключенных. Также организация должна предоставить осужденным места в общежитии, необходимые в быту вещи и медицинскую помощь.

Порядок создания и функционирования таких участков будет определяться федеральным Министерством юстиции. Закон вступит в силу с Нового года.