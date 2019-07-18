Источником вспышки в лагере в Крыму стали работники столовой. В больнице 57 человек

Сотрудники столовой оказались носителями норовируса, скосившего десятки детей и взрослых в крымском лагере «Лучистый». Об этом по итогам расследования 18 июля сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой, – заявили в федеральной службе. – Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направленны на консультацию и лечение».

С 17 июля для работы на пищеблоке в «Лучистый» привлекли дополнительный персонал.

Первые заболевшие в лагере, что в Евпатории, появились 16-го числа. В инфекционное отделение местной горбольницы положили 57 человек, в том числе 52 ребенка. Все заболевшие приехали отдыхать на полуостров из Татарстана. Ранее в лагере считали, что источником массового кишечного расстройства стал некачественный салат.