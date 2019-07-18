«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые апартаменты у метро «Старая Деревня»

Setl City

Компания предлагает покупателям широкий выбор апартаментов в проекте «ArtLine в Приморском» по стартовым ценам: от 2,7 млн рублей.

ЖК ArtLine — это хорошее решение для инвесторов, которые хотят получать доход от сдачи недвижимости. Кроме того, апартаменты подойдут в качестве первого жилья для студента или молодой пары. Удачное расположение в престижном Приморском районе, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня», сделает ЖК ArtLine удобным для жизни и привлекательным для арендаторов.

Сейчас в продаже представлен большой выбор планировок. Среди них разные типы эргономичных студий: к примеру, с двумя окнами. Кроме того, запроектированы однокомнатные, а также двух- и трехкомнатные евроформата с большой кухней-гостиной. Все апартаменты сдаются с полной чистовой отделкой в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

ЖК ArtLine от Setl Group строится на Торфяной дороге. Рядом с проектом — несколько ТРК, множество магазинов, ресторанов и кафе, кинотеатр и фитнес-клуб. Всего за 15 минут жители смогут дойти до великолепного парка на Елагином острове — одного из красивейших в Петербурге.

Проект включает пять жилых корпусов, два апарт-отеля высотой 12 этажей, детский сад и многоуровневый наземный паркинг. Перекусить или купить самое необходимое жители смогут в кафе и магазинах на первых этажах домов. Для отдыха, прогулок и спорта на территории будет создано общественное пространство с веревочным городком, тематическими детскими площадками и зонами для командных игр.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group. Благодаря сотрудничеству с 40 застройщиками компания предлагает широкий выбор жилья в Петербурге и Ленинградкой области.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

«Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф