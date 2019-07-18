Торговцев оставили без весов и зонтиков. Смольный зачистил «Парнас», «Удельную» и «Озерки» от нелегальной торговли

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) провел рейд против незаконной торговли в Выборгском районе, рассказали в ведомстве 18 июля. На территории вблизи станций метро «Парнас», «Удельная», «Озерки» чиновники освободили 22 земельных участка.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Они демонтировали четыре прилавка и киоск, а также изъяли торговое оборудование – 16 весов, 13 столов, 15 зонтов, две палатки, два холодильника и металлическую тележку.

В отношении предпринимателей составлено 20 протоколов об административных правонарушениях за незаконное размещение элементов благоустройства и продажу товара в неустановленных местах.