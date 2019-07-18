Лукашенко предложил Путину подготовить программу интеграции к концу года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым создать программу стратегии действий по интеграции к 20-летию Союзного договора.

«В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», – цитирует 18 июля заявление Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным ТАСС.

По его словам, двум странам необходимо «снять текущие проблемы».

Напомним, что Лукашенко неоднократно менял свое видение интеграции и возможного объединения соседних государств. Так, например, он обвинял восточного соседа в желании инкорпорировать его республику в свой состав. Однако уже в начале года белорусский президент сказал Путину, что его страна готова «настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». Более того, Лукашенко заверил, что объединение может произойти хоть «завтра», хотя в Кремле не согласны на столь быстрое движение навстречу друг другу. В июне он заявил о том, что именно Россия тормозит интеграцию.

Напомним, сегодня Путин и Лукашенко находятся в Петербурге.