Госдума России приняла законопроект о праве ФНС выявлять организаторов незаконных лотерей

Госдума ФС РФ 18 июля в ходе заседания приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается разрешить Федеральной налоговой службе (ФНС) выявлять организаторов незаконных лотерей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны.

В пояснительной записке отмечается, что «законопроектом предлагается наделить ФНС России полномочиями выполнять действия по совершению сделки в целях установления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного лица, осуществляющего деятельность» по организации или проведению лотерей без решения правительства, либо без заключения контракта с организатором лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи, а также по распространению лотерейных билетов, организации и проведению азартных игр без лицензии.

«Для реализации ФНС России вышеуказанных полномочий законопроектом предусматривается наделение ФНС России правом в целях установления (выявления) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, с использованием которых… (в нарушение законодательства. — RNS) осуществляются организация и проведение лотерей и (или) азартных игр, выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения договора об участии в лотерее, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового фонда лотереи с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа», — говорится в пояснении.

Также законопроектом предлагается наделить ФНС России правом проводить контрольные закупки для осуществления надзора области организации и проведении азартных игр.