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18.07.2019 14:44
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«BlaBlaTrain». ОЖД проверяет информацию о левой подработке машиниста, катавшего людей в кабине поезда Петербург – Москва

Октябрьская железная дорога проводит внутреннюю проверку после публикации фото, которые посторонний человек якобы сделал в кабине машиниста поезда Петербург – Москва. Автор снимков рассказал, что путеец нашёл его через приложение BlaBlaСar и предложил доехать в поезде до столицы всего за 1300 рублей. 

Фото и история героя были опубликованы 18 июля в Telegram-канале Baza. В заметке говорится, что москвич захотел вернуться домой из Петербурга и искал водителя в приложении, чтобы сэкономить. Желающий подбросить нашёлся, вот только в качестве места встречи он назвал Московский вокзал. Подойдя к названному пути, пассажир познакомился с машинистом Романом, который и проводил его в кабину. По словам москвича, вместе с ним в ночь на 16 июля в локомотиве ехал такой же «попутчик».   

«Информация, появившаяся сегодня, стала предметом для проведения служебной проверки с целью выяснения, является ли распространяемая информация достоверной или же носит фейковый характер. Проверяются камеры видеонаблюдения на вокзалах ОЖД для фиксации факта посадки/высадки посторонних лиц из кабины локомотива, а также анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад. В случае подтверждения фактов, указанных в сообщениях, причастные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – заверили в пресс-службе ОЖД.  

Источник «Фонтанки» в РЖД уверен, что, скорее всего, история выдуманная.  

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– Ехать в кабине могут только машинист и помощник. Провозить кого-то другого запрещено. Если узнают, машиниста либо снимут с должности, либо уволят. Иногда, конечно, правило нарушается. Но в основном в кабине возят своих же, работников железной дороги или своих детей. С посторонними такое проворачивать слишком чревато, – рассказал собеседник издания на условиях анонимности. 

Он уточнил, что в кабинах (их две в составе) ведется аудио- и видеозапись. Уже это наталкивает на мысли о фейке. 

Судя по фото, пассажиры едут в заднем вагоне. 

– Там односекционный электровоз. Судя по кабине, это какая-то «эпэшка»  – ЭП-20 или ЭП-1. И машинист, вероятно, просто отправил человека в заднюю кабину, но фишка в том, что пишутся обе кабины. Если это был машинист в одно лицо (без помощника), то это совершенно неправдоподобно, потому что им запрещено даже локомотивные бригады туда садить, – подытожил собеседник издания. 

 

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