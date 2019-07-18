Введение электронных паспортов РФ не означает отказа от бумажных

Правительство России рассказало, что после появления электронных паспортов не будет создаваться специальная комиссия по замене основного документа гражданина.

«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, ... то можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 [лет] получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет», – цитирует 18 июля заявление вице-премьера Максима Акимова РИА Новости.

По его словам, внедрение новых паспортов начнется уже в 2020 году в Москве, а еще через два года выдача бумажных аналогов прекратится.

Электронный документ будет представлять собой карточку, которая будет содержать базовую информацию о гражданине. Речи об обязательном внесении биометрических данных пока не идет.