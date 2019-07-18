Путин и Лукашенко приехали с Валаама в Петербург. В центре коллапс, горожане сообщают о закрытых набережных

В центре Санкт-Петербурга днём 18 июля транспортный коллапс. Автомобилисты сообщают о том, что перекрыт Дворцовый мост и набережные Невы. Пробки образовались на многих улицах Центрального, Василеостровского и Петроградского районов.

В целом загруженность Петербурга «Яндекс» оценивает в 5 баллов — это на 1-2 балла больше дневных максимумов, фиксировавшихся в последние дни.

Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин встречается со своим коллегой Александром Лукашенко. На сайте Совета Федерации сообщается, что 16–18 июля в нашем городе проходит VI Форум регионов России и Белоруссии, на котором также присутствует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко по завершении поездки на Валаам по пути в Санкт-Петербург сделали остановку на острове Коневец и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь, информирует сайт Кремля.