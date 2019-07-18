Один грузовик перекрыл трассу М-10, второй намусорил на проспекте Энгельса

Длинномер почти перекрыл трассу М-10 «Россия» (Московское шоссе). А его коллега намусорил на севере Петербурга.

Плотные многокилометровые пробки в обе стороны образовались днём 18 июля на М-10 из-за ДТП в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что у тягача сильно повреждена кабина.

Самосвал на проспекте Энгельса на Парнасе потерял свой груз – похоже, блоки пенобетона. В кадре в «ДТП и ЧП» видно, что водитель остановился, чтобы подобрать блоки.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Чуть раньше, на перекрестке Северного и Энгельса, и еще на светофоре у станции метро «Озерки» лежат две кучи бетона. Будьте внимательны», – предупреждают в комментариях.