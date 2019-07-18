Госдума приняла законопроект о «шпионских устройствах»

Госдума ФС РФ 18 июля в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и КоАП России, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Так, из-под действий статей УК и КоАП выводятся «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения», которые обладают «функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, речь идет о GPS-трекерах для поиска домашних животных, очках с видеокамерой или других устройствах с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

При этом в силе остается уголовная ответственность за нелегальное приобретение, использование «приборов, систем, комплексов, устройств, специальных инструментов для проникновения в помещения и (или) на другие объекты программного обеспечения для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя». Также неизменной остается и административная санкция.