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Происшествия
18.07.2019 15:19
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По делу «друга Кудрина» следствие видит еще двоих. Но они за день до обысков успели улететь из России

Фигурантов дела «друга Кудрина» предупредили перед обысками, а они спешно скрылись за границу. По меньшей мере двое подозреваемых в хищении бюджетных средств по линии Минпромторга уехали из России в день следственных мероприятий.

Операцию контролировал лично начальник ГУ МВД Петербурга и области Роман Плугин, в Москве же за ходом событий следил заместитель министра МВД Михаил Ваничкин. На старте в детали был посвящен узкий круг сотрудников.

При подготовке накануне материала о «друге Кудрина» Рушане Насибулине корреспонденты «Фонтанки» безуспешно набирали номер его дочери – Елены Насибулиной. В 2015 – 2017 годах она являлась совладельцем компании «Инмед», через которую предположительно похищены не менее 20 млн рублей.

Телефон Елены Рушановны был отключен. По нашим данным, следы Насибулиной затерялись 16 июля – в день масштабных обысков в Петербурге и Москве, после которых были задержаны ее отец и гендиректор «Инмеда» Александр Внучкин.

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Следствие установило, что Елена Насибулина 16 июля выехала за границу с еще одним фигурантом дела по фамилии Громов. Его полиция тоже не нашла.

Рушан Насибулин считается другом главы Счетной палаты Алексея Кудрина. В период вменяемых хищений экс-министр финансов владел частью акций «Инмеда». По версии следствия, в 2016 году Минпромторг заключил с компанией договор на компенсацию расходов по проведению НИОКР на ламинирование текстильных мембранных материалов. Эта компенсация была якобы искусственно завышена на 20 млн рублей. По данным «Фонтанки», разработка руководства «Инмеда» началась еще при прошлом руководстве Управления экономической безопасности, а уже при новом руководителе Ульянове и произошло завершение.

Сегодня в суде рассмотрят ходатайства следствия о заключении Рушана Насибулина и Александра Внучкина под стражу.


© Фонтанка.Ру

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